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«В течение двух сезонов задачи не были выполнены». Медведев об отставке Ротенберга из СКА

«В течение двух сезонов задачи не были выполнены». Медведев об отставке Ротенберга из СКА
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Бывший председатель совета директоров СКА, первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев высказался об отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА.

«Это не новость, что когда команда не достигает поставленных целей, то снимают и руководство, и тренера. Именно это и произошло в случае СКА. В течение двух сезонов задачи не были выполнены. Жизнь на этом не заканчивается, думаю, Роман Борисович найдёт себе применение, в том числе и в тренерской сфере», – цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

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