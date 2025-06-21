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Журналист The Athletic оценил перспективы Евгения Дадонова подписать новый контракт в НХЛ

Журналист The Athletic оценил перспективы Евгения Дадонова подписать новый контракт в НХЛ
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Журналист The Athletic Дом Лущишин оценил перспективы нападающего Евгения Дадонова подписать новый контракт в НХЛ. 35-летний российский форвард 1 июля станет неограниченно свободным агентом по истечении контракта с «Даллас Старз».

«В каждом из последних двух сезонов Евгений Дадонов был продуктивным бомбардиром для глубины состава, набирая 1,65 очка в среднем за 60 минут при игре в равных составах. Но ему уже 35 лет, и каждый год несёт в себе больший риск большего падения. Если Дадонов покажет прошлогоднюю продуктивность, то может рассчитывать на однолетний контракт на $ 3 млн, чтобы играть в третьем звене. Но гораздо более вероятно, что он будет регрессировать ещё больше и будет бороться за то, чтобы соответствовать этой цене. Как правило, в его возрасте люди показывают не лучшие результаты», — цитирует журналиста The Athletic.

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