Журналист The Athletic оценил перспективы Евгения Дадонова подписать новый контракт в НХЛ

Журналист The Athletic Дом Лущишин оценил перспективы нападающего Евгения Дадонова подписать новый контракт в НХЛ. 35-летний российский форвард 1 июля станет неограниченно свободным агентом по истечении контракта с «Даллас Старз».

«В каждом из последних двух сезонов Евгений Дадонов был продуктивным бомбардиром для глубины состава, набирая 1,65 очка в среднем за 60 минут при игре в равных составах. Но ему уже 35 лет, и каждый год несёт в себе больший риск большего падения. Если Дадонов покажет прошлогоднюю продуктивность, то может рассчитывать на однолетний контракт на $ 3 млн, чтобы играть в третьем звене. Но гораздо более вероятно, что он будет регрессировать ещё больше и будет бороться за то, чтобы соответствовать этой цене. Как правило, в его возрасте люди показывают не лучшие результаты», — цитирует журналиста The Athletic.