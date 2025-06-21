Николай Лемтюгов назначен главным тренером ХК «Торос», сообщает пресс-служба клуба.

Лемтюгов — воспитанник челябинского хоккея. Начал карьеру в 2004 году в составе ЦСКА, отыграв до этого несколько сезонов за фарм-клуб. В следующем году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 219-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». Сезон-2006/2007 провёл в череповецкой «Северстали», после чего отправился в клуб АХЛ «Пеория Ривермен», где стал одним из лидеров команды. Не сумев пробиться в НХЛ, вернулся в Череповец, где быстро стал играть на прежнем уровне. Затем в карьере игрока были такие клубы КХЛ, как «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Авангард», «Атлант», «Сибирь», «Спартак» и «Трактор».

С сезона-2021/2022 Лемтюгов входил в тренерский штаб «Стальных Лисов» (г. Магнитогорск). Летом 2023 года стал главным тренером МХК «Атлант», который возглавлял до лета 2025 года.