Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Лемтюгов назначен главным тренером ХК «Торос»

Николай Лемтюгов назначен главным тренером ХК «Торос»
Аудио-версия:
Комментарии

Николай Лемтюгов назначен главным тренером ХК «Торос», сообщает пресс-служба клуба.

Лемтюгов — воспитанник челябинского хоккея. Начал карьеру в 2004 году в составе ЦСКА, отыграв до этого несколько сезонов за фарм-клуб. В следующем году на драфте НХЛ был выбран в седьмом раунде под общим 219-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». Сезон-2006/2007 провёл в череповецкой «Северстали», после чего отправился в клуб АХЛ «Пеория Ривермен», где стал одним из лидеров команды. Не сумев пробиться в НХЛ, вернулся в Череповец, где быстро стал играть на прежнем уровне. Затем в карьере игрока были такие клубы КХЛ, как «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Авангард», «Атлант», «Сибирь», «Спартак» и «Трактор».

С сезона-2021/2022 Лемтюгов входил в тренерский штаб «Стальных Лисов» (г. Магнитогорск). Летом 2023 года стал главным тренером МХК «Атлант», который возглавлял до лета 2025 года.

Материалы по теме
«Говорили, что я раздолбай и всё такое». Откровенное интервью с Лемтюговым-тренером
Эксклюзив
«Говорили, что я раздолбай и всё такое». Откровенное интервью с Лемтюговым-тренером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android