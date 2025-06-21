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Василий Подколзин: хочу побыстрее попасть домой в Россию и провести время с семьёй

Василий Подколзин: хочу побыстрее попасть домой в Россию и провести время с семьёй
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Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал, когда вернётся в Россию на отдых после плей-офф. В плей-офф-2025 «Ойлерз» второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде Пантерз».

– Вы не сразу после игры улетали?
– Не сразу. И мы просто молчали, смотрели друг на друга, ничего не говорили. Всю ночь так и просидели. Никто не спал. Только в самолёте поспали, когда уже летели домой. Часов пять-шесть, не больше.

– У вас все командные мероприятия уже завершились?
– Да, вчера. В понедельник уже лечу в Россию. Слава богу, удалось купить билеты – хочу побыстрее попасть домой и провести время с семьёй, – цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».

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