Василий Подколзин: хочу побыстрее попасть домой в Россию и провести время с семьёй

Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал, когда вернётся в Россию на отдых после плей-офф. В плей-офф-2025 «Ойлерз» второй раз подряд проиграли в финале Кубка Стэнли «Флориде Пантерз».

– Вы не сразу после игры улетали?

– Не сразу. И мы просто молчали, смотрели друг на друга, ничего не говорили. Всю ночь так и просидели. Никто не спал. Только в самолёте поспали, когда уже летели домой. Часов пять-шесть, не больше.

– У вас все командные мероприятия уже завершились?

– Да, вчера. В понедельник уже лечу в Россию. Слава богу, удалось купить билеты – хочу побыстрее попасть домой и провести время с семьёй, – цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».