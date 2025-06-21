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Крикунов: у АКМ есть деньги, ему надо было заявляться в КХЛ уже в этом году

Крикунов: у АКМ есть деньги, ему надо было заявляться в КХЛ уже в этом году
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном вступлении АКМ в КХЛ.

«У АКМ есть деньги, ему надо было заявляться в КХЛ уже в этом году, особенно в контексте проблем «Витязя». Знаю, что Тула готовится зайти в КХЛ в 2026 году. Предполагаю, что клуб решит вопрос с ареной и уже в будущем году будет играть в КХЛ», – цитирует Крикунова LiveResult.

Ранее, по ходу сезона неоднократно появлялась информация о возможном объединении тольяттинской «Лады» с тульской командой из ВХЛ. В прошлом сезоне АКМ не смог пробиться в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги, заняв 17-е место по итогам регулярки.

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