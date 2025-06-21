Инсайдер TSN: Макдэвид может подписать с «Эдмонтоном» краткосрочный контракт

Инсайдер TSN Крис Джонстон порассуждал о ситуации с контрактом капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. У форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн).

«Он вложил много усилий и энергии в создание команды «Ойлерз» вместе с Леоном Драйзайтлем, который является его лучшим другом. Он пустил глубокие корни в городе, живёт там уже 10 лет, у него уже есть контракт на 11-й сезон. Его жена Лорен только что открыла бар в Эдмонтоне. Она предприниматель. У неё много разных предприятий, я просто думаю, что всё указывает на то, что он хочет остаться. Но «Ойлерз» должны дать ему причину остаться.

Я бы не удивился, если бы это было краткосрочное соглашение, не потому, что он готов уйти из клуба, а потому, что это просто оставляет ему возможность выбора. Это продолжает оказывать давление на организацию, чтобы она была претендентом на кубок», – цитирует Джонстона TSN.