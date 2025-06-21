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Подколзин объяснил, зачем ударил Кузьменко клюшкой по колену в матче плей-офф НХЛ

Подколзин объяснил, зачем ударил Кузьменко клюшкой по колену в матче плей-офф НХЛ
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Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о том, что ударил нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Андрея Кузьменко клюшкой по колену в одном из матчей первого раунда плей-офф НХЛ. Арбитры в том моменте дали форварду 10-минутный дисциплинарный штраф.

– В одном из матчей вы ударили Андрея Кузьменко клюшкой по колену. Расскажите, что это было.
– Мы проигрывали тогда. Я до этого ещё Байфилда ударил. Просто надо было закинуть удочку. Судьи сразу свистнули, сказали: «Всё, уходи». Я понимал, что делаю. Я видел, кто едет, и понимал, зачем это. Просто чтобы соперники тоже понимали: русский русского тоже может задеть. Все это – психология. Это всё может остаться в голове.

Вы бы видели, как Капанен с финнами ругался из «Флориды». Я даже представить не мог, что люди из одной страны так могут общаться. У меня не получилось бы вести такой dirty talk, из уважения, из воспитания. Но плей-офф делает из людей другие версии себя. На два месяца ты становишься другим – лучшей версией себя, можно сказать. Ты не думаешь, кто против тебя: русский, финн – всё равно. Главное – выиграть, – цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».

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