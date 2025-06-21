Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» и форвард Драйден Хант подписали новое соглашение на два года

«Калгари» и форвард Драйден Хант подписали новое соглашение на два года
Комментарии

«Калгари Флэймз» подписал новое соглашение с нападающим Драйденом Хантом, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter). Соглашение имеет двусторонний контракт и рассчитано на два года. Годовая зарплата 29-летнего канадца составит $ 825 тыс.

В прошлом сезоне Драйден Хант провёл пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (0+3) очка. В АХЛ хоккеист сыграл 49 матчей за «Калгари Рэнглерс» в регулярном чемпионате и заработал 49 (16+33) очков.

Всего в НХЛ нападающий провёл 240 матчей, в которых набрал 54 (18+36) очка. Он также выступал за «Флориду Пантерз», «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Материалы по теме
Официально
Питер Хэнлон назначен на должность помощника генерального менеджера в «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android