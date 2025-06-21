«Калгари» и форвард Драйден Хант подписали новое соглашение на два года

«Калгари Флэймз» подписал новое соглашение с нападающим Драйденом Хантом, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter). Соглашение имеет двусторонний контракт и рассчитано на два года. Годовая зарплата 29-летнего канадца составит $ 825 тыс.

В прошлом сезоне Драйден Хант провёл пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (0+3) очка. В АХЛ хоккеист сыграл 49 матчей за «Калгари Рэнглерс» в регулярном чемпионате и заработал 49 (16+33) очков.

Всего в НХЛ нападающий провёл 240 матчей, в которых набрал 54 (18+36) очка. Он также выступал за «Флориду Пантерз», «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Торонто Мэйпл Лифс».