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Брэд Маршан отреагировал на слова инсайдера о возможном переходе в «Торонто»

Брэд Маршан отреагировал на слова инсайдера о возможном переходе в «Торонто»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отреагировал на слова инсайдера о возможном переходе в «Торонто Мэйпл Лифс». 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.

Ранее The Leafs Nation в социальных сетях опубликовали цитату журналиста Sportsnet Ника Кипреоса, который сказал: «Я не знаю, как Маршан может не стать игроком «Мэйпл Лифс». Нападающий «Флориды» прокомментировал данную публикацию, написав: «Чёрт, чувак… Люди хотят это увидеть?»

37-летний Маршан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». Незадолго до крайнего срока обменов форвард перешёл из «Бостона» в обмен на пик в первом раунде драфта НХЛ 2027 года. Он набрал 20 (10+10) очков в прошедшем плей-офф — это четвёртый показатель среди всех хоккеистов НХЛ, которых обменивали на дедлайне.

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