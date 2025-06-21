Финальная серия Кубка Стэнли — 2025 показала худший телерейтинг с 2021 года

Телевизионные рейтинги финальной серии Кубка Стэнли — 2025 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» оказались ниже серии 2024 года с участием этих же команд. Об этом сообщает AP.

По данным источника, в США на кабельном канале TNT матчи финальной серии в среднем смотрели 2,5 млн зрителей, а заключительная, шестая игра собрала 2,8 млн зрителей. В 2024 году игры транслировались на общедоступном канале ABC и собирали в среднем по 4,17 млн зрителей.

Отмечается, что финальная серия Кубка Стэнли 2025 года на кабельном телевидении показала самый низкий рейтинг с 2021 года, когда в финале встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». При этом уточняется, что количество просмотров контента, связанного с НХЛ, в социальных сетях за время плей-офф выросло на 32%.

Напомним, обладателем Кубка Стэнли — 2025 стала «Флорида» (4-2).