Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василий Подколзин рассказал о знакомстве с отцом Леона Драйзайтля

Василий Подколзин рассказал о знакомстве с отцом Леона Драйзайтля
Комментарии

Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о знакомстве с отцом своего товарища по команде нападающего Леона Драйзайтля.

– А у Драйзайтля отец ведь из Чехии? Он какие-то русские слова понимает?
– Да, да, он тренер. Приезжал на финал, я с ним познакомился. Он сам говорит: «Я в Чехии вырос, с русскими играл, немного понимаю». И реально, несколько слов по-русски знает. Мой брат вчера что-то ему сказал – он ответил. Понимает. Разговор поддержать может, – приводит слова Подколзина «ВсеПроСпорт».

Леон Драйзайтль является сыном бывшего немецкого хоккеиста чешского происхождения Петера Драйзайтля.

Материалы по теме
Подколзин объяснил, зачем ударил Кузьменко клюшкой по колену в матче плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android