Василий Подколзин рассказал о знакомстве с отцом Леона Драйзайтля

Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о знакомстве с отцом своего товарища по команде нападающего Леона Драйзайтля.

– А у Драйзайтля отец ведь из Чехии? Он какие-то русские слова понимает?

– Да, да, он тренер. Приезжал на финал, я с ним познакомился. Он сам говорит: «Я в Чехии вырос, с русскими играл, немного понимаю». И реально, несколько слов по-русски знает. Мой брат вчера что-то ему сказал – он ответил. Понимает. Разговор поддержать может, – приводит слова Подколзина «ВсеПроСпорт».

Леон Драйзайтль является сыном бывшего немецкого хоккеиста чешского происхождения Петера Драйзайтля.