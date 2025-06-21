Серавалли выразил мнение, что Макдэвид продлит контракт с «Эдмонтоном» на восемь лет

Журналист Dailyfaceoff Фрэнк Серавалли ответил на вопрос о том, каковы шансы, что капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид подпишет новое соглашение с «нефтяниками». У форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн).

«100%. Не 99, а 100. Я просто смотрю на Коннора Макдэвида и думаю, что это парень, который не хочет проходить через это снова через четыре года. Правда в том, что, если он подпишет контракт на восемь лет и через два, три или четыре года после этого решит, что «Эдмонтон» ему не подходит, и он теряет видение или не видит пути к победе, всё, что ему нужно будет сделать, это поднять руку, и он сможет уйти. Никто не будет пытаться запереть лучшего игрока в мире. Такое просто никогда не произойдёт», – приводит слова Серавалли Toronto Sun.

Ранее Макдэвид заявил, что не торопится с принятием решения о своём будущем в клубе. Он также отметил, что при подписании долгосрочного контракта приоритетом для него будет возможность побеждать в Кубке Стэнли.