«Чикаго» и «Сиэтл» совершили обмен хоккеистами

«Чикаго Блэкхоукс» на своём официальном сайте объявил о приобретении нападающего Андре Бураковски из «Сиэтл Кракен» в обмен на форварда Джо Велено.

30-летний Бураковски набрал 37 (10+27) очков в 79 играх регулярного чемпионата за «Сиэтл» в прошлом сезоне. Всего он принял участие в 696 играх регулярного сезона НХЛ, заработав 387 очков за 11 сезонов. Бураковски также выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». За свою карьеру он восемь раз выходил в плей-офф Кубка Стэнли, дважды выиграв Кубок Стэнли с «Вашингтоном» (2018) и «Колорадо» (2022).

25-летний Велено набрал 17 (8+9) очков в 74 играх регулярного чемпионата в составе «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго» в сезоне-2024/2025. В «Детройте» он набрал 10 (5+5) очков в 56 играх, прежде чем был приобретён «Блэкхоукс» в обмен на вратаря Петра Мразека и нападающего Крэйга Смита.