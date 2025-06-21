«Торонто» и форвард Мэттью Найз продолжают переговоры о новом контракте

«Торонто Мэйпл Лифс» и нападающий Мэттью Найз продолжают переговоры о новом контракте, сообщает The Fourth Period. Действующий контракт 22-летнего американца завершился – он находится в статусе ограниченно свободного агента.

По информации источника, «Мэйпл Лифс» предпочитают заключить долгосрочный контракт, хоккеист рассчитывает подписать соглашение на срок от трёх до пяти лет. Отмечается, что форвард намерен получать около $ 7 млн в год. Клуб, в свою очередь, ориентируется на сумму от $ 4-5 млн.

В минувшем сезоне Мэттью Найз набрал 58 (29+29) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:31. В плей-офф форвард заработал 7 (5+2) очков в 13 играх при среднем игровом времени 19:48.