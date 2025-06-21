Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пьер Лебрюн оценил заявление Сэма Беннетта о намерении остаться во «Флориде»

Пьер Лебрюн оценил заявление Сэма Беннетта о намерении остаться во «Флориде»
Комментарии

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн оценил заявление нападающего «Флориды Пантерз» Сэма Беннетта о намерении остаться в клубе.

Во время одной из вечеринок в честь празднования победы «Флориды» в Кубке Стэнли Беннетт заявил, что продлит контракт: «Я никуда не уйду!» После этого на экране позади него загорелась надпись: «Ещё восемь лет».

«Я верю Беннетту, безусловно, это то, чего он хочет. Но ещё предстоит провести переговоры. Пока не уверен, к чему они приведут», – написал Лебрюн в социальной сети X (ранее Twitter).

Действующий контракт игрока с «Пантерз» истекает в конце июня. 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Материалы по теме
Обладатель «Конн Смайт Трофи» Сэм Беннетт продлил контракт с «Флоридой» на восемь лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android