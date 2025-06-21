Пьер Лебрюн оценил заявление Сэма Беннетта о намерении остаться во «Флориде»

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн оценил заявление нападающего «Флориды Пантерз» Сэма Беннетта о намерении остаться в клубе.

Во время одной из вечеринок в честь празднования победы «Флориды» в Кубке Стэнли Беннетт заявил, что продлит контракт: «Я никуда не уйду!» После этого на экране позади него загорелась надпись: «Ещё восемь лет».

«Я верю Беннетту, безусловно, это то, чего он хочет. Но ещё предстоит провести переговоры. Пока не уверен, к чему они приведут», – написал Лебрюн в социальной сети X (ранее Twitter).

Действующий контракт игрока с «Пантерз» истекает в конце июня. 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.