«Дайте мне контракт». Брэд Маршан шутливо обратился к генеральному менеджеру «Флориды»

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан на встрече с журналистами обратился к генеральному менеджеру «пантер» Биллу Зито. Напомним, 1 июля 37-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом.

«Дайте мне контракт (смеётся)», – приводит слова Маршана Sportsnet.

Маршан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». «Пантеры» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии плей-офф из шести матчей. Незадолго до крайнего срока обменов форвард перешёл из «Бостона» в обмен на пик в первом раунде драфта НХЛ 2027 года. Он набрал 20 (10+10) очков в прошедшем плей-офф — это четвёртый показатель среди всех хоккеистов НХЛ, которых обменивали на дедлайне.