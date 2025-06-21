Форвард «Локомотива» Берёзкин заявил, что намерен уехать в НХЛ через год

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин заявил, что нацелен на переход в «Эдмонтон Ойлерз» уже через год. Напомним, 23-летний форвард был выбран «Эдмонтоном» в пятом раунде драфта в 2020 году.

— Получается, у тебя есть конкретная цель поехать в «Эдмонтон» через год?

— Да, это моя цель, к которой я иду. Главное — провести этот сезон лучше, чем прошлый, и защитить Кубок Гагарина. Это моя мотивация на сезон. Будет непросто, но мы должны с этим справиться своими, ярославскими ребятами и теми, кто придёт в команду, — приводит слова Берёзкина AllHockey.

В минувшем сезоне форвард стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославцев. Берёзкин сыграл 87 матчей и набрал 56 (24+32) очков.