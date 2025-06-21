Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пашин — о Жамнове: ты должен доказывать, что заслуживаешь быть в его команде

Пашин — о Жамнове: ты должен доказывать, что заслуживаешь быть в его команде
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний нападающий «Спартака» Алексей Пашин рассказал о работе под руководством Алексея Жамнова.

– Какой Алексей Жамнов тренер?
– Он всё объясняет, очень подробно и понятно. Тебе нужно только выходить и делать это на льду. Но хочу отметить не только Алексея Юрьевича, а весь тренерский штаб, у нас все специалисты с большим опытом.

– Жамнов часто проводил индивидуальные беседы?
–Да, тренеры стараются говорить с каждым. Особенно когда у игрока что-то не получается в начале сезона. Они подсказывают, что ты можешь быть полезен, даже если в одной игре не пошло – значит, получится в следующей. Это помогает.

– В социальных сетях часто попадаются видео из раздевалки, где Алексей Юрьевич произносит эмоциональные речи. Он действительно мотиватор?
– Да. Он говорит те же вещи и в нашей раздевалке без камер. С таким опытом человек обязан мотивировать. И ты должен доказывать, что заслуживаешь быть в его команде, – приводит слова Пашина «ВсеПроСпорт».

В прошедшем сезоне Пашин провёл 79 матчей, набрав 55 (18+37) очков. Также по ходу плей-офф он выступал за фарм-клуб красно-белых воскресенский «Химик» и заработал 9 (5+4) очков за 11 игр ВХЛ, и стал серебряным призёром Кубка Чемпиона России.

Материалы по теме
Алексей Жамнов заявил, что договорился о продлении контракта со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android