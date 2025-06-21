Щитов высказался о том, что ИИХФ не поздравила россиян из «Флориды»

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал поступок Международной федерации хоккея (ИИХФ), не упомянувшей россиян в сообщении о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли — 2025.

«Знаменитые спортсмены являются такими лидерами мнений, и по ним хотят ударить, через это расшатать наше общество. Ничего в этом удивительного или нового нет, этого стоило ожидать. А что нам Международная федерация хоккея? Я не думаю, что кто-то из любителей хоккея, болельщиков обращает внимание на их посты. Думаю, это небольшое количество людей», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Напомним, после победы «Флориды» в Кубке Стэнли официальный аккаунт ИИХФ опубликовал пост в социальных сетях, на котором были изображены лидеры «пантер». Однако на фото отсутствовали российские игроки «Флориды». Позже этот пост был удалён и опубликован новый, на котором появился голкипер Сергей Бобровский.