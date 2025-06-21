Подколзин: у «Флориды» много неприятных ребят, но если честно, то и у нас есть такие

Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал, кто самый неприятный игрок в составе «Флориды Пантерз». Напомним, в финале Кубка Стэнли — 2025 «нефтяники» проиграли «пантерам» в серии из шести матчей.

— Кто во «Флориде» был самым неприятным соперником? Маршан, Ткачук, Беннетт?

— Маршан, кстати, уже отошёл от этого. Он что-то говорил, но у «Флориды» много неприятных ребят. Есть Ткачук, есть четвёртое звено — они тоже в этом деле мастера. Играют не много, но как будто бы свою работу сделали. Поэтому тяжело выделить кого-то одного. Или даже трёх. Есть какое-то количество игроков, которые, помимо того что играют, ещё и провоцируют.

Но если говорить честно, то и у нас есть такие. Это не так, что мы всегда только реагировали. Когда проигрывали, например, в третьем матче, когда было 140 минут штрафа — понятно же, что мы делали это специально. Закидывали им удочку на следующую игру, чтобы они не расслаблялись. Не то чтобы мы отвечали на провокации. Не надо думать, что мы такие белые и пушистые. Мы тоже своё дело знали, своё дело делали. Это часть игры. Иногда надо закинуть удочку в третьем периоде, когда проигрываешь, чтобы задать настроение на следующий матч. Это всё равно сидит, — приводит слова Подколзина «ВсеПроСпорт».