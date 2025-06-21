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«Перед сном приходят флешбэки». Жарков — о поражении «Трактора» в финале Кубка Гагарина

«Перед сном приходят флешбэки». Жарков — о поражении «Трактора» в финале Кубка Гагарина
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37-летний форвард «Трактора» Владимир Жарков рассказал о своих эмоциях после поражения в финале Кубка Гагарина. Напомним, челябинский клуб проиграл «Локомотиву» со счётом 1-4 в финальной серии плей-офф КХЛ.

— Долго ли эмоционально отходили от поражения в финале?
— Да, особенно когда ты остаёшься один, наплывают неприятные воспоминания. Если же проводишь время с семьёй, то на время всё, что связано с хоккеем, отходит на второй план. Самое тяжёлое время — перед сном, потому что начинаются флешбэки с финальной серии, которые невозможно игнорировать. В этом, конечно, ничего хорошего нет, — приводит слова Жаркова «Спорт-экспресс».

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