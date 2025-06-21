Скотт Уилсон подпишет двухлетний контракт с «Сибирью»

Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Скотт Уилсон подпишет двухлетний контракт с новосибирской «Сибирью». В ближайшее время об этом объявят официально.

Прошлый сезон 33-летний форвард провёл в «Салавате Юлаеве». Хоккеист набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Скотт Уилсон сыграл в 188 матчах, где забросил 62 шайбы и отдал 55 результативных передач с показателем полезности «+12».

В прошедшем сезоне «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.