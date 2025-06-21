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Гришин: Игорь Ларионов — фигура огромная, я бы даже сказал, континентальная

Гришин: Игорь Ларионов — фигура огромная, я бы даже сказал, континентальная
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об отношении Игоря Ларионова, недавно возглавившего СКА, к ошибкам игроков.

«Игорь Ларионов – фигура, конечно, огромная, континентальная, я бы даже сказал. Скажу, что я знаю нескольких тренеров, которые так же лояльно относятся к ошибкам игроков индивидуального плана, когда случается технический брак. Да и я сам прекрасно понимаю, что много факторов могут сложиться для этих ошибок. Но, по моему опыту, ни один тренер, пусть даже самый лояльный, не будет терпеть равнодушия игроков. На это снисходительно невозможно реагировать», – цитирует Гришина «Татар-Информ».

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