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Зарплата Сэма Беннетта во «Флориде» по новому контракту может составить $ 7,5 млн в год

Зарплата Сэма Беннетта во «Флориде» по новому контракту может составить $ 7,5 млн в год
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Годовая зарплата нападающего «Флориды Пантерз» Сэма Беннетта по новому контракту с клубом может составить $ 7,5 млн. Об этом сообщает Florida Hockey Now.

По информации источника, на рынке Беннетт с большой долей вероятности получил бы больше в команде, у которой больше места под потолком зарплат, как минимум вдовое больше, чем он зарабатывает сейчас. Но игрок хочет остаться во «Флориде».

Напомним, последний контракт хоккеиста с клубом был рассчитан на четыре года с зарплатой $ 4,425 млн за сезон. Действующий контракт игрока с «Пантерз» истекает в конце июня. 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Беннетт сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 51 (25+26) очко. В плей-офф на его счету 22 (15+7) очка в 23 играх.

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