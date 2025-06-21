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Александр Волков: Шипачёв — легенда, наш Овечкин, их рекорды сопоставимы

Александр Волков: Шипачёв — легенда, наш Овечкин, их рекорды сопоставимы
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Нападающий «Авангарда» Александр Волков сравнил рекорды российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

Напомним, Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на данный момент на его счету 897 шайб. В минувшем сезоне Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, обойдя достижение Сергея Мозякина. Всего на счету Вадима 980 (305+675) очков в 1062 матчах в КХЛ за карьеру.

«Вадик – легенда. Считаю, что это также сопоставимо с рекордом Овечкина. Это такое грандиозное событие, попробуй ещё сыграй столько матчей и набери столько очков. Тяжело пока представить, кто может к нему приблизиться. С уверенностью сказал бы, что это очень серьёзное достижение для нашего хоккея. И это сопоставимо с Овечкиным. На данный момент Шипачёв – это наш Овечкин», — приводит слова Волкова Sport24.

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