Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» намерен выкупить контракт защитника Ти Джея Броди

«Чикаго» намерен выкупить контракт защитника Ти Джея Броди
Комментарии

«Чикаго Блэкхоукс» выставил 35-летнего защитника Ти Джея Броди на драфт отказов с целью последующего выкупа контракта. Об этом сообщает TSN.

По информации источника, у канадца оставался ещё год по соглашению с кэпхитом $ 3,75 млн. Благодаря выкупу «Чикаго» сэкономит $ 516 667 в платёжной ведомости.

В минувшем сезоне Броди провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (2+8) очков при полезности «-17». Защитник присоединился к «Чикаго» летом 2024 года, подписав двухлетний контракт на $ 7,5 млн.

«Чикаго» по итогам регулярного чемпионата занял 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко.

Материалы по теме
Борис Ротенберг вступился за сына, Самсонов покинет «Вегас». Итоги дня в хоккее
Борис Ротенберг вступился за сына, Самсонов покинет «Вегас». Итоги дня в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android