«Чикаго» намерен выкупить контракт защитника Ти Джея Броди

«Чикаго Блэкхоукс» выставил 35-летнего защитника Ти Джея Броди на драфт отказов с целью последующего выкупа контракта. Об этом сообщает TSN.

По информации источника, у канадца оставался ещё год по соглашению с кэпхитом $ 3,75 млн. Благодаря выкупу «Чикаго» сэкономит $ 516 667 в платёжной ведомости.

В минувшем сезоне Броди провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (2+8) очков при полезности «-17». Защитник присоединился к «Чикаго» летом 2024 года, подписав двухлетний контракт на $ 7,5 млн.

«Чикаго» по итогам регулярного чемпионата занял 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко.