«Настало время «снять куш». Ткачук – партнёрам по «Флориде»

Форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук посоветовал одноклубникам максимально использовать шанс заработать, независимо от того, будет это во «Флориде» или в другом клубе.

«Понятно, что каждый сезон состав будет немного меняться. Но хочется сохранить костяк и продолжать строить вокруг него. При этом у нас есть невероятные ребята, которым нужно подписывать новые контракты, и я искренне надеюсь, что они получат каждую копейку, которую заслуживают. Это именно то, чего хочешь для своих лучших друзей и партнёров по лиге.

Настало время «снять куш» для некоторых из них. Надеюсь, что здесь. А если нет — ну что ж, такое бывает. Но независимо от этого, мы останемся чемпионами и навсегда будем идти вместе», — приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Флорида» выиграла Кубок Стэнли, обыграв «Эдмонтон Ойлерз».