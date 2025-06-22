Бобровский поделился ожиданиями от предстоящего чемпионского парада «Флориды»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о предстоящем чемпионском параде команды, который состоится 22 июня в Форт-Лодердейле

«В прошлом году было невероятно — сколько людей вышли отпраздновать с нами победу. Завтра будет не хуже. Здорово собраться с командой, с семьями, с болельщиками и отметить этот успех», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлез». Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1). Сергей стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.