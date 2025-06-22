Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» и «Нефтехимик» опубликовали посты, посвящённые Дню памяти и скорби

«Сибирь» и «Нефтехимик» опубликовали посты, посвящённые Дню памяти и скорби
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-службы новосибирской «Сибири» и нижнекамского «Нефтехимика» разместили посты, посвящённые Дню памяти и скорби. 22 июня 84 года назад началась Великая Отечественная война.

«22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унёсшая жизни миллионов людей. Мы всегда будем чтить подвиг воинов, освобождавших территории нашей страны ради нашего с вами будущего.

Мы помним», — написано в сообщении официального канала «Сибири» в телеграм.

«22 июня — день, который напоминает нам о страшных событиях Великой Отечественной войны. В этот день мы скорбим по тем, кто погиб, защищая нашу Родину, и чтим память героев.

Мы никогда не забудем тех, кто сражался на фронтах, кто работал в тылу, кто выстоял и победил. Их подвиг — пример мужества и стойкости для нас, будущих поколений», — написано в сообщении «Нефтехимика».

Материалы по теме
Эксклюзив
Скотт Уилсон подпишет двухлетний контракт с «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android