«Сибирь» и «Нефтехимик» опубликовали посты, посвящённые Дню памяти и скорби

Пресс-службы новосибирской «Сибири» и нижнекамского «Нефтехимика» разместили посты, посвящённые Дню памяти и скорби. 22 июня 84 года назад началась Великая Отечественная война.

«22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унёсшая жизни миллионов людей. Мы всегда будем чтить подвиг воинов, освобождавших территории нашей страны ради нашего с вами будущего.

Мы помним», — написано в сообщении официального канала «Сибири» в телеграм.

«22 июня — день, который напоминает нам о страшных событиях Великой Отечественной войны. В этот день мы скорбим по тем, кто погиб, защищая нашу Родину, и чтим память героев.

Мы никогда не забудем тех, кто сражался на фронтах, кто работал в тылу, кто выстоял и победил. Их подвиг — пример мужества и стойкости для нас, будущих поколений», — написано в сообщении «Нефтехимика».