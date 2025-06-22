Евгений Малкин и Илья Ковальчук провели совместную тренировку

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его соотечественник Илья Ковальчук провели совместную тренировку.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами тренировочного занятия прославленных российских хоккеистов.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи.

42-летний Илья Ковальчук — олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира. В данный момент у него нет клуба. Официально об окончании карьеры форвард не объявлял.