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Обладатель «Конн Смайт Трофи» Сэм Беннетт привёз трофей в кошачий приют

Обладатель «Конн Смайт Трофи» Сэм Беннетт привёз трофей в кошачий приют
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт привёз приз самому ценному игроку плей-офф в кошачий приют.

«В честь того, что мы выиграли Кубок Стэнли, всем кошкам из общества защиты животных Броварда предоставляется скидка в размере 50%», — сказал Беннетт в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Напомним, 28-летний Сэм Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — 2025 по итогам прошедшего Кубка Стэнли. В плей-офф НХЛ канадец набрал 22 (15+7) очка в 23 матчах, в том числе забросив пять шайб в шести встречах финальной серии.

«Конн Смайт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги. Это единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

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