Дэвид Савар получил подарок от игроков «Монреаля» в честь окончания карьеры

Бывший защитник «Монреаль Канадиенс» 34-летний Дэвид Савар получил презент от партнёров по команде в честь окончания карьеры.

Игроки «Монреаля» подарили Савару его протрет в клубной форме с игровым номером хоккеиста (№ 58) на заднем фоне.

Фото: Из личного архива Дэвида Савара

В 2009 году Савар был выбран в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 94-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». За «Монреаль» выступал с 2021 года, в прошедшем сезоне провёл 80 матчей (с учётом плей-офф), забил один гол и сделал 15 результативных передач. Савар — обладатель Кубка Стэнли 2021 года в составе «Канадиенс» и чемпион мира 2015 года в составе сборной Канады.