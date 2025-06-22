Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дэвид Савар получил подарок от игроков «Монреаля» в честь окончания карьеры

Дэвид Савар получил подарок от игроков «Монреаля» в честь окончания карьеры
Комментарии

Бывший защитник «Монреаль Канадиенс» 34-летний Дэвид Савар получил презент от партнёров по команде в честь окончания карьеры.

Игроки «Монреаля» подарили Савару его протрет в клубной форме с игровым номером хоккеиста (№ 58) на заднем фоне.

Фото: Из личного архива Дэвида Савара

В 2009 году Савар был выбран в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 94-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». За «Монреаль» выступал с 2021 года, в прошедшем сезоне провёл 80 матчей (с учётом плей-офф), забил один гол и сделал 15 результативных передач. Савар — обладатель Кубка Стэнли 2021 года в составе «Канадиенс» и чемпион мира 2015 года в составе сборной Канады.

Материалы по теме
Официально
«Монреаль» подписал трёхлетний контракт с форвардом сборной Австрии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android