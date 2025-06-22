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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский прокомментировал свою новую стрижку

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский прокомментировал свою новую стрижку
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос о своей новой стрижке.

Фото: кадр из трансляции

«Новый старт, новая подготовка. Готовимся к новому сезону и новым испытаниям», — сказал Бобровский на пресс-конференции.

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли — 2025 «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). Сергей Бобровский был признан НХЛ второй звездой шестого матча серии финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1). В голосовании НХЛ по выбору самого ценного игрока плей-офф Бобровский занял третье место. «Конн Смайт Трофи» завоевал форвард «Флориды» Сэм Беннетт.

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