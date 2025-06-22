Денис Лебедев рассказал, что Овечкин болел против него в бою с Роем Джонсом в 2011 году

Бывший объединённый чемпион мира по боксу Денис Лебедев рассказал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин болел против него во время поединка с Роем Джонсом, который прошёл 21 мая 2011 года в московском Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.

«Хочу вам рассказать одну историю. Когда я боксировал с Роем Джонсом, Саша Овечкин болел за моего соперника. Мне Александр Поветкин рассказал об этом. Они сидели рядом, и на вопрос «почему?» Овечкин ответил просто: «Дружу с Джонсом, в Америке тренировались вместе, и Рой был рядом. А с Денисом мы даже не знакомы». Вот так он объяснил», — приводит слова Лебедева «Матч ТВ».

Лебедев победил нокаутом в конце 10-го раунда. Когда до конца заключительного раунда оставалось 20 секунд, Лебедев потряс Джонса двойкой, а затем пробил два апперкота. Американец оказался в стоячем нокауте, однако рефери Стив Смогер не остановил бой. Тогда Лебедев нанёс ещё один удар по голове Джонса, после чего тот упал и несколько минут не мог подняться.