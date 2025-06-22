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«Это разные вещи». Денис Лебедев — о сравнении рекорда Овечкина с полётом в космос

«Это разные вещи». Денис Лебедев — о сравнении рекорда Овечкина с полётом в космос
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Бывший объединённый чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал рекорд российского хоккеиста и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

— Радовался вместе со своей страной, вместе со всеми за этот рекорд, за Сашу.

Кто‑то сравнил достижение Овечкина с полётом в космос. Уместно ли?
— Если говорить серьёзно, конечно, это разные вещи. Но рекорд Овечкина — это масштабно в любом случае, это круто. Быть рекордсменом означает быть примером для всей молодёжи, и это здорово.

— Гордость испытываете?
— Конечно, я испытываю гордость за нашу страну, за Россию. Представитель нашей страны является рекордсменом в НХЛ. Круто! — приводит слова Лебедева «Матч ТВ».

Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки. Всего в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.

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