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ХК ЦСКА разместил пост, посвящённый Дню памяти и скорби

ХК ЦСКА разместил пост, посвящённый Дню памяти и скорби
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Пресс-служба ХК ЦСКА опубликовала пост, посвящённыё Дню памяти и скорби. 22 июня 84 года назад началась Великая Отечественная война.

«22 июня в России отмечается День памяти и скорби.

84 года назад началась Великая Отечественная война, одна из самых трагичных страниц в истории человечества. Благодаря беспримерному мужеству, стойкости и патриотизму советских граждан от фашистской угрозы была спасена не только наша страна, но и весь мир.

Этот день мы будем помнить всегда! Как и великий подвиг наших предков», — написано в сообщении официального канала армейского клуба в телеграм.

Также День памяти и скорби почтили «Сибирь», «Нефтехимик», «Салават юлаев», московское и минское «Динамо» и другие клубы КХЛ.

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