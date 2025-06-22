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The Athletic: Кирилл Капризов — лучший выбор «Миннесоты» на драфте НХЛ за последние 10 лет

The Athletic: Кирилл Капризов — лучший выбор «Миннесоты» на драфте НХЛ за последние 10 лет
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Российский форвард Кирилл Капризов признан лучшим выбором «Миннесоты Уайлд» на драфте НХЛ за последнее десятилетие по версии издания The Athletic.

«Лучший: Кирилл Капризов.
Потребовалось пять лет, чтобы Кирилл Кайф добрался до США, но с тех пор, как он попал в НХЛ, в 2015 году в пятом раунде плей-офф стал третьим в лиге после Остона Мэттьюза и Леона Драйзайтля, забивая 0,579 шайбы за игру. Первая настоящая суперзвезда в истории «Уайлд» — это лицо франшизы. Ему также могут предложить $ 15 млн в год за продление контракта с 1 июля», — написано в статье The Athletic.

28-летний Капризов был выбран «Миннесотой» в пятом раунде драфта НХЛ в 2015 году под общим 135-м номером. За команду выступает с сезона-2020/2021. Всего на счету россиянина 390 матчей за «Миннесоту» в НХЛ (с учётом плей-офф), в которых он набрал 407 (200+207) очков. В 2021 году он стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона в НХЛ).

Капризов — олимпийский чемпион Игр-2018, обладатель Кубка Гагарина (2019), бронзовый призёр чемпионата мира (2019).

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