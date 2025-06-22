The Athletic: Кирилл Капризов — лучший выбор «Миннесоты» на драфте НХЛ за последние 10 лет

Российский форвард Кирилл Капризов признан лучшим выбором «Миннесоты Уайлд» на драфте НХЛ за последнее десятилетие по версии издания The Athletic.

«Лучший: Кирилл Капризов.

Потребовалось пять лет, чтобы Кирилл Кайф добрался до США, но с тех пор, как он попал в НХЛ, в 2015 году в пятом раунде плей-офф стал третьим в лиге после Остона Мэттьюза и Леона Драйзайтля, забивая 0,579 шайбы за игру. Первая настоящая суперзвезда в истории «Уайлд» — это лицо франшизы. Ему также могут предложить $ 15 млн в год за продление контракта с 1 июля», — написано в статье The Athletic.

28-летний Капризов был выбран «Миннесотой» в пятом раунде драфта НХЛ в 2015 году под общим 135-м номером. За команду выступает с сезона-2020/2021. Всего на счету россиянина 390 матчей за «Миннесоту» в НХЛ (с учётом плей-офф), в которых он набрал 407 (200+207) очков. В 2021 году он стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона в НХЛ).

Капризов — олимпийский чемпион Игр-2018, обладатель Кубка Гагарина (2019), бронзовый призёр чемпионата мира (2019).