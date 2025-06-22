Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic: Виталий Кравцов признан худшим выбором «Рейнджерс» на драфте НХЛ за 10 лет

The Athletic: Виталий Кравцов признан худшим выбором «Рейнджерс» на драфте НХЛ за 10 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Виталий Кравцов признан худшим выбором «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ за последнее десятилетие по версии издания The Athletic.

«Худший: Виталий Кравцов.
Я выбирал между Кравцовым (№9 в 2018 году) и Лиасом Андерссоном (№7 в 2017 году). Оба игрока, выбранные в топ-10, мало что дали «Рейнджерс», но «Нью-Йорк» смог обменять Андерссона на Куле. Это спасло ситуацию. Кравцов же сыграл всего 48 матчей за «Рейнджерс» и отметился лишь переходом в «Ванкувер», — написал автор The Athletic Питер Боу.

Кравцов в 2018 году выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский форвард провёл за команду из Нью-Йорка 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. В данный момент 25-летний Кравцов выступает в КХЛ за «Трактор». В прошедшем сезоне он сыграл 85 матчей за челябинский клуб (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

Материалы по теме
The Athletic: Кирилл Капризов — лучший выбор «Миннесоты» на драфте НХЛ за последние 10 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android