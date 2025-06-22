The Athletic назвал Матвея Мичкова лучшим выбором «Филадельфии» за последние 10 лет

Российский форвард Матвей Мичков признан лучшим выбором «Филадельфии Флайерз» за последнее десятилетие по версии The Athletic.

«Флайерз» знали, что Мичкова хотят выставить на драфт-2023, но понятия не имели, опустится ли он до седьмого номера в общем зачёте. Когда это произошло, Даниэль Бриер воспользовался возможностью заполучить опытного вингера, который сейчас выглядит как краеугольный камень франшизы. Раннее прибытие Мичкова и выдающийся сезон, в котором он стал лидером среди новичков НХЛ по количеству заброшенных шайб (26), только улучшили этот выбор», — написано в статье The Athletic.

Мичков в 2023 году был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим седьмым номером. 20-летний форвард занял четвёртое место в голосовании на звание лучшего новичка сезона в НХЛ и вошёл в состав сборной новичков сезона-2024/2025. В своём дебютном сезоне в НХЛ россиянин провёл 80 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 37 результативных передач.