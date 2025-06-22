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The Athletic назвал Матвея Мичкова лучшим выбором «Филадельфии» за последние 10 лет

The Athletic назвал Матвея Мичкова лучшим выбором «Филадельфии» за последние 10 лет
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Российский форвард Матвей Мичков признан лучшим выбором «Филадельфии Флайерз» за последнее десятилетие по версии The Athletic.

«Флайерз» знали, что Мичкова хотят выставить на драфт-2023, но понятия не имели, опустится ли он до седьмого номера в общем зачёте. Когда это произошло, Даниэль Бриер воспользовался возможностью заполучить опытного вингера, который сейчас выглядит как краеугольный камень франшизы. Раннее прибытие Мичкова и выдающийся сезон, в котором он стал лидером среди новичков НХЛ по количеству заброшенных шайб (26), только улучшили этот выбор», — написано в статье The Athletic.

Мичков в 2023 году был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим седьмым номером. 20-летний форвард занял четвёртое место в голосовании на звание лучшего новичка сезона в НХЛ и вошёл в состав сборной новичков сезона-2024/2025. В своём дебютном сезоне в НХЛ россиянин провёл 80 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 37 результативных передач.

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