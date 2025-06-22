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Борис Майоров: на месте «Вашингтона» выбрал бы Малкина, а не Овечкина

Борис Майоров: на месте «Вашингтона» выбрал бы Малкина, а не Овечкина
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Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров сравнил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

— Они ведь шли вровень, «Вашингтон» мог взять в своё время Малкина. Неужели вы выбрали бы Малкина?
— Конечно, Малкина!

— Почему?
— Потому что это мой игрок. Хоккеист с хорошим катанием, великолепным видением поля, фантастической игрой на партнёров. Достаточно результативный и дисциплинированный. Что ещё надо? Малкин как хоккеист интереснее! — приводит слова Майорова «Спорт-экспресс».

Малкин в 2004 году был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером. Вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

«Вашингтон» выбрал Овечкина в 2004 году в первом раунде под общим первым номером.

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