Коннор Макдэвид рассказал, в каком случае подпишет новый контракт с «Эдмонтоном»

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался по поводу заключения нового контракта с «нефтяниками». У форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн).

«Если я почувствую, что у меня есть хорошие шансы выигрывать здесь снова и снова, то подписание контракта не будет проблемой», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

Ранее Макдэвид заявил, что не торопится с принятием решения о своём будущем в клубе. Он также отметил, что при подписании долгосрочного контракта приоритетом для него будет возможность побеждать в Кубке Стэнли.

Напомним, «Эдмонтон» второй год подряд проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ. Это первый случай за 47 лет, когда команда уступила в финале Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. В прошедшем Кубке Стэнли 28-летний Макдэвид записал на свой счёт 33 (7+26) очка в 22 матчах.