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Павел Дорофеев признан лучшим выбором «Вегаса» на драфте за 10 лет по версии The Athletic

Павел Дорофеев признан лучшим выбором «Вегаса» на драфте за 10 лет по версии The Athletic
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев по версии The Athletic признан лучшим выбором клуба на драфте НХЛ за последнее десятилетие.

«Лучший: Павел Дорофеев.
Забросив 55 шайб за последние три сезона, Дорофеев забил за клуб больше, чем любой другой игрок, выбранный на драфте в истории команды. «Вегас» выбрал российского форварда в 2019 году, и он превратился в отличное оружие нападения. В прошлом сезоне он забил 35 голов за команду, 13 из которых были забиты в большинстве», — написано в статье The Athletic.

Дорофеев в 2019 году был выбран «Вегасом» в третьем раунде под общим 79-м номером. 24-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 90 матчей за «Вегас» (с учётом плей-офф), в которых набрал 54 (36+18) очков.

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