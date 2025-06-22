Павел Дорофеев признан лучшим выбором «Вегаса» на драфте за 10 лет по версии The Athletic

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев по версии The Athletic признан лучшим выбором клуба на драфте НХЛ за последнее десятилетие.
«Лучший: Павел Дорофеев.
Забросив 55 шайб за последние три сезона, Дорофеев забил за клуб больше, чем любой другой игрок, выбранный на драфте в истории команды. «Вегас» выбрал российского форварда в 2019 году, и он превратился в отличное оружие нападения. В прошлом сезоне он забил 35 голов за команду, 13 из которых были забиты в большинстве», — написано в статье The Athletic.
Дорофеев в 2019 году был выбран «Вегасом» в третьем раунде под общим 79-м номером. 24-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 90 матчей за «Вегас» (с учётом плей-офф), в которых набрал 54 (36+18) очков.