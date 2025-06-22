Борис Майоров ответил, считает ли Виктора Тихонова виновным в гибели Валерия Харламова

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров высказался о гибели легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова, который разбился в автокатастрофе после того, как Виктор Тихонов не взял его в сборную СССР на Кубок Канады — 1981.

— Люди, которые Тихонова попрекали гибелью Харламова, — правы?

— Не думаю. Если разобраться — вина косвенная.

— Тихонов незадолго до кончины говорил: «Харламов вообще не был готов к тому Кубку Канады. Я же себе не враг, чтобы оставлять дома его здорового».

— Для меня это абсолютно железный аргумент. Я поверить не могу в другое!

— Вы тогда могли вмешаться? Были же при власти?

— Да, я был начальником управления хоккея. Но не стал вмешиваться в тренерские дела. Тихонов каждый день держит в руках 25 человек. Оценивает всё. Что я буду лезть? Хотя многие говорили: «Ну как же так, Харламов только-только получил приз лучшего нападающего на Кубке чемпионов в Италии...» — приводит слова Майорова «Спорт-экспресс».

Харламов являлся одним из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, получившим признание как в своей стране, так и за её пределами. Является членом Зала хоккейной славы в Торонто и членом Зала славы ИИХФ. Легендарный нападающий становился двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976) и восьмикратным чемпионом мира. В августе 1981 года на 74 км Ленинградского шоссе произошла авария, приведшая к гибели хоккеиста, его жены Ирины и её двоюродного брата Сергея Иванова.