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The Athletic назвал Егора Коршкова худшим задрафтованным игроком «Торонто» за 10 лет

The Athletic назвал Егора Коршкова худшим задрафтованным игроком «Торонто» за 10 лет
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Нападающий Егор Коршков по версии издания The Athletic признан худшим выбором «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте НХЛ за последнее десятилетие.

«Худший: Егор Коршков
Он сыграл ровно в одной игре за «Лифс». Что ещё хуже, так это то, что такие игроки, как которые шли после него, — Джордан Кайру (35-й), Алекс Дебринкэт (39-й), Адам Фокс (66-й) и Брэндон шли после него. Это был сильный удар и промах для «Торонто», — написал автор The Athletic Йонас Сигел.

Коршков был выбран «Торонто» в 2018 году во втором раунде под общим 31-м номером. Российский форвард провёл за команду один матч в НХЛ, в котором отметился заброшенной шайбой. В прошедшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за «Ак Барс». Он сыграл 65 матчей за казанский клуб (с учётом плей-офф) и набрал 24 (6+18) очка. По окончании сезона форвард перешёл в челябинский «Трактор».

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