The Athletic назвал Егора Коршкова худшим задрафтованным игроком «Торонто» за 10 лет

Нападающий Егор Коршков по версии издания The Athletic признан худшим выбором «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте НХЛ за последнее десятилетие.

«Худший: Егор Коршков

Он сыграл ровно в одной игре за «Лифс». Что ещё хуже, так это то, что такие игроки, как которые шли после него, — Джордан Кайру (35-й), Алекс Дебринкэт (39-й), Адам Фокс (66-й) и Брэндон шли после него. Это был сильный удар и промах для «Торонто», — написал автор The Athletic Йонас Сигел.

Коршков был выбран «Торонто» в 2018 году во втором раунде под общим 31-м номером. Российский форвард провёл за команду один матч в НХЛ, в котором отметился заброшенной шайбой. В прошедшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за «Ак Барс». Он сыграл 65 матчей за казанский клуб (с учётом плей-офф) и набрал 24 (6+18) очка. По окончании сезона форвард перешёл в челябинский «Трактор».