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Министр спорта Татарстана назвал главную цель «Ак Барса» на следующий сезон

Министр спорта Татарстана назвал главную цель «Ак Барса» на следующий сезон
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что целью «Ак Барса» на следующий сезон КХЛ является выход в финал плей‑офф.

«Хотелось бы, чтобы «Ак Барс» в прошедшем сезоне прошёл в плей‑офф чуть дальше, как минимум ещё на одну стадию. Но этого не случилось. В этом году был непредсказуемый плей‑офф, много грандов оказались не там, где должны были быть. Были сильные игры. Считаю, что КХЛ — хороший формат.

«Ак Барсу» надо выдохнуть, провести работу над ошибками. Тренерский штаб сохранён, сейчас они ведут трансферную кампанию. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Есть запрос на то, чтобы команда обновилась. В следующем сезоне в плей‑офф будем ставить самые высокие результаты. У «Ак Барса» всегда ставится максимальная цель. Это выход в финальную стадию, конечно», — приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Напомним, «Ак Барс» в прошедшем сезоне завершил выступления в Кубке Гагарина на стадии 1/4 финала, уступив в серии до четырёх побед московскому «Динамо» (2-4). Казанский клуб является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

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