Белорус Алексей Протас назван The Athletic лучшим за 10 лет выбором «Вашингтона» на драфте

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» по версии издания The Athletic Алексей Протас признан лучшим выбором столичного клуба на драфте НХЛ за последнее десятилетие.

«Лучший: Алексей Протас.

При всём уважении к нынешним талантам «Вашингтона» — Райану Леонарду, Эндрю Кристаллу и им подобным — выбор пал на Протаса. Протас зарекомендовал себя как полезная фигура ещё до того, как забил 30 голов в сезоне-2024/2025. Заполучить в конце третьего раунда игрока такого уровня, с таким разнообразным набором навыков, было огромной победой для главного офиса «Кэпиталз», — написано в статье The Athletic.

Протас в 2019 году был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде под общим 91-м номером. 24-летний форвард в прошедшем сезоне провёл 82 матчей за «столичных» (с учётом плей-офф), в которых набрал 68 (31+37) очков.