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Белорус Алексей Протас назван The Athletic лучшим за 10 лет выбором «Вашингтона» на драфте

Белорус Алексей Протас назван The Athletic лучшим за 10 лет выбором «Вашингтона» на драфте
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» по версии издания The Athletic Алексей Протас признан лучшим выбором столичного клуба на драфте НХЛ за последнее десятилетие.

«Лучший: Алексей Протас.
При всём уважении к нынешним талантам «Вашингтона» — Райану Леонарду, Эндрю Кристаллу и им подобным — выбор пал на Протаса. Протас зарекомендовал себя как полезная фигура ещё до того, как забил 30 голов в сезоне-2024/2025. Заполучить в конце третьего раунда игрока такого уровня, с таким разнообразным набором навыков, было огромной победой для главного офиса «Кэпиталз», — написано в статье The Athletic.

Протас в 2019 году был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде под общим 91-м номером. 24-летний форвард в прошедшем сезоне провёл 82 матчей за «столичных» (с учётом плей-офф), в которых набрал 68 (31+37) очков.

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