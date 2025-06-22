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Форвард «Локомотива» Максим Берёзкин привёз Кубок Гагарина в родную Читу

Форвард «Локомотива» Максим Берёзкин привёз Кубок Гагарина в родную Читу
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Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Берёзкин привёз завоёванный Кубок Гагарина на родину в Читу.

«Возле аэропорта нападающего «Локомотива» ждали юные воспитанники спортивной школы по хоккею «Манул». После тёплого приёма от воспитанников спортшколы наш чемпион сыграл с ними на льду, а также встретился в ледовом дворце с командой ветеранов СВО по следж-хоккею», — написано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

Фото: скриншот

23-летний Берёзкин — уроженец Читы. В минувшем сезоне он в составе ярославцев сыграл 87 матчей (с учётом Кубка Гагарина) и набрал 56 (24+32) очков. По окончании сезона форвард заявил, что нацелен на переход в «Эдмонтон Ойлерз» через год. Напомним, россиянин был выбран «Эдмонтоном» в пятом раунде драфта в 2020 году.

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