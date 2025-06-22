Александр Овечкин — лучший новичок НХЛ за последние 20 лет по версии The Hockey Writers

Известное канадское издание The Hockey Writers опубликовало свой рейтинг лучших обладателей награды «Колдер Трофи» с 2005 года. Данный приз присуждается игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба НХЛ. Так, по версии ресурса лучшим новичком за последние 20 лет является звёздный российский нападающий Александр Овечкин.

Примечательно, что в топ-10 попали ещё трое россиян — Евгений Малкин (второе место), Кирилл Капризов (пятое место) и Артемий Панарин (седьмое место).

Напомним, в прошедшем сезоне 39-летний Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив исторический рекорд Уэйна Гретцки (894). У россиянина на данный момент 897 шайб.