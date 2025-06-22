«Аномалия, бросающая вызов всякой логике». Журналист The Hockey News — о Бобровском

Журналист The Hockey News Дэвид Дворк восхитился тем, насколько более солидной становится с возрастом игра двукратного обладателя Кубка Стэнли, российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Следует отметить, что профессиональные хоккеисты обычно достигают пика своего мастерства в возрасте около 30 лет, а по мере приближения к 40 годам эти навыки постепенно снижаются. Данные цифры становятся особенно актуальными, когда речь заходит о вратарях. Однако время от времени случаются аномалии. Появляется парень, который бросает вызов всякой логике, выступая против общего порядка вещей. Этот человек — Сергей Бобровский.

За последние три сезона, вступив в период, который можно назвать закатом очень успешной карьеры, Бобровский увидел, как его игра и его наследие достигли ранее невиданных высот. За последние три года 36-летний игрок провёл три самых успешных и стабильных сезона, выведя свою игру на новый уровень в плей-офф и приведя «Пантерз» к трём подряд выходам в финал Кубка Стэнли. Благодаря своей игре во время двух победных кампаний «Флориды» в Кубке Стэнли Бобровский был одним из тех, кто получил голоса на «Конн Смайт». Поистине поразительно, чего удалось достичь Бобровскому, который, кажется, становится сильнее с каждым годом», — написал Дворк в своей статье.

Напомним, в минувшем сезоне НХЛ Бобровский вместе с «Флоридой» выиграл свой второй Кубок Стэнли подряд.