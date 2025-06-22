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Роман Ротенберг опубликовал пост в честь Дня памяти и скорби

Роман Ротенберг опубликовал пост в честь Дня памяти и скорби
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Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в своём телеграм-канале, посвящённый Дню памяти и скорби.

«22 июня – День памяти и скорби. 84 года назад началась Великая Отечественная война. Это была одна из самых тяжёлых и трагичных страниц в истории нашей страны. В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Помним о мужестве, стойкости и цене Победы.

История – это ответственность. Память – это уважение. Вечная память героям!» – написал Ротенберг.

Напомним, 44-летний Ротенберг был официально уволен из СКА 2 июня. Его лучшим результатом в клубе были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах. Его место в команде занял Игорь Ларионов.

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